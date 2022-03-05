Люди не ждут оккупантов в своем населенном пункте.

Жители поселка городского типа Белокуракино Луганской области вышли на митинг против российских военных.

Протестующие дали понять оккупантам, чья это земля. Люди вышли на митинг и скандируют "Украина!".

Ранее сообщалось, что во временно захваченном оккупантами Мелитополе 5 марта продолжается акция протеста против российских захватчиков.

В этот же день украинцы вышли с митингом в Херсоне, требуя от россиян покинуть город.

На опубликованных кадрах из Мелитополя слышны выстрелы, вероятно, в воздух. Однако местных это не остановило - они продолжили двигаться в сторону российских войск.