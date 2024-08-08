Соратник Владимира Путина утверждает, что "извлекает уроки" и снова разразился угрозами.

Бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию в Курской области, где продолжаются бои – призвал захватить Одессу и Киев.

Он снова назвал украинцев "нацистами" и "террористами", их западных союзников – "английскими ублюдками" и утверждает, что ресурсы ВСУ иссякают.

По его словам, Силы обороны, зайдя на территорию Курской области, пытаются разредить боевые порядки РФ на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород.

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Он призвал "извлечь серьезный урок" из происходящего, а также "беспощадно разгромить и уничтожить врага".

"Есть еще одно важное политическое и правовое последствие случившегося. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию "нацистов", — написал Медведев в своем Телеграм-канале.

При этом он повторил призыв, который уже неоднократно проговаривали кремлевские лидеры, — захват всей территории Украины.

"Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ… И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов", — заявил Медведев.

Он добавил, что "террористическая операция бандеровцев" должна снять с "этой темы" любые табу. В то же время, Медведев не уточняет, о каких "табу" идет речь.

"Мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным", — акцентировал Медведев.

Бои в Курской области

Напомним, 6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области РФ. Сообщалось о ранении и взятии в плен российских оккупантов, а также уничтожении военной техники противника.

Военный обозреватель Константин Машовец считает, что, рано или поздно Россия будет вынуждена подтянуть туда войска с других операционных направлений, и, вполне возможно, — остатки своих стратегических резервов, приготовленных на август-сентябрь.

Даже с этой точки зрения операция ВСУ в приграничной Курской области уже оправдана. На данный момент, по информации эксперта, для прикрытия границы российское командование начало перемещать часть сил с Волчанского направления.

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