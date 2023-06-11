Пути повреждены на участке Джанкой-Керчь.

В оккупированном Крыму снова повредили железную дорогу. Ранее такой же случай был зафиксирован журналистами 18 мая, отмечает проект Радио Свободы "Крым.Реалии".

Как отметил российский гауляйтер Сергей Аксенов в своих соцсетях, железнодорожное полотно было повреждено неизвестными в Кировском районе полуострова. "Настоящее время" пишет, что пути повреждены на участке Джанкой-Керчь.

Кировский район находится севернее Коктебеля и Феодосии.

Без ссылки на источник Baza сообщает о взрыве на железнодорожном полотне прямо перед составом, машинист успел экстренно затормозить.

Степень повреждения Аксенов замалчивает, но в его посте говорится о приостановлении движении поездов. "Ориентировочное время устранения проблем - от 3 до 4 часов. На месте работают все профильные службы", - написал Аксенов.

О том, что послужило причиной повреждения ж/д путей, Аксенов не сообщил.

18 мая сообщалось, что в Симферопольском районе сошли с рельсов пять вагонов. 23 февраля российские власти Крыма сообщали о повреждении железной дороги в Бахчисарайском районе.

Подрыв ж/д путей для оккупантов – последние новости

В последнее время на оккупированных Россией территориях и на территории самой России стало заметно больше случаев подрыва железнодорожных путей. Все это происходит в то время, как украинская армия пошла в контратаки на востоке и даже освободила некоторые населенные пункты.

Известно, что вся логистика оккупантов по транспортировке тяжелого вооружения и боеприпасов к линии фронту привязана к железнодорожному сообщению.

Например, 11 июня в Запорожской области местные партизаны взорвали железнодорожный мост. Оккупанты доставляли через него технику и боеприпасы.

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