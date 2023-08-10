Россияне утверждают, что все 11 дронов, которые атаковали полуостров, они сбили.

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 10 августа, ночью прогремели взрывы. Российские захватчики утверждают что беспилотники атаковали Севастополь.

Как сообщает Минобороны России в Telegram, взрывы были слышны в Сакском районе полуострова.

Традиционно, оккупационные власти РФ в Крыму заявляют, что средства противовоздушной обороны сбили два БПЛА вблизи Севастополя. Еще 9 дронов якобы были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

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Минобороны РФ пишет, что разрушений или пострадавших нет.

Важные новости Крыма - что надо знать

Как ранее сообщал УНИАН, 9 августа на территории полуострова также раздавались взрывы. В частности, было зафиксировано задымление в районе Севастопольской бухты. По непроверенным сведениям, в Феодосии горел порт, однако оккупационные власти утверждали, что это были "учения" в Крыму.

Как известно, Украина решила отказаться от политико-дипломатического пути деоккупации Крыма после полномасштабного вторжения РФ на территорию нашей страны.

В конце июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ВСУ скоро будут на территории полуострова. Военный эксперт Роман Свитан считает, что украинские воины уже очень скоро будут заходить во временно оккупированный рф Крым.

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