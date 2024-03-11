Игорь Романенко отметил, что в одном из очень важных сел очень тяжелая ситуация.

Очень тяжелая ситуация в населенных пунктах Ивановское и Часов Яр. Украинская армия продолжает строить оборонительные рубежи.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что на Бахмутском направлении, а это Богдановка, Ивановское, Клищеевка будут продолжаться бои.

"В крайне тяжелом состоянии Ивановское. К сожалению, там может быть перспектива оставления. Это такой хаб. Мы помним этот населенный пункт, это название с того времени, когда наши защитники сражались за Бахмут. Это очень важное село, но ситуация там тяжелая", - рассказал эксперт в интервью изданию "Обозреватель",

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При этом он отметил, что Часов Яр стоит и дальше будет отбиваться, ведь намеленный пункт расположен на возвышенности и были рубежи.

"Он более важный и представляет серьезные возможности с точки зрения организации обороны вокруг него. Это происходит сейчас", - отметил Романенко.

По его словам, бойцы ВСУ отходят на некоторых участках по нескольким причинам:

нехватка личного состава, ведь мобилизация не проводится интенсивно;

дефицит вооружения и техники, поскольку снабжение недостаточное.

"В целом оборонительные рубежи, где есть возможности, строятся все интенсивнее. Нам необходимо продолжать создавать рубежи, которые способствовали бы стабилизации ситуации и остановке продвижения войск противника", - подытожил генерал-лейтенант.

Ситуация на фронте по состоянию на 11 марта - главные новости

За прошедшие сутки, 10 марта, на фронте между Вооруженными силами Украины и армией РФ произошло 64 боевых столкновения. По данным Генштаба, на Бахмутском направлении противник совершил пять атак в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области, но успеха не имел.

Самым горячим направлением продолжает оставаться Новопавловское, где только за сутки россияне 25 раз пытались прорвать оборону наших войск в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, но были отброшены.

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