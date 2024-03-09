Он добавил, что зимнее наступление принесло врагу рекордно высокие потери, и особенно это касается пехоты.

Несмотря на определенные успехи на передовой, как оккупация Авдеевки Донецкой области, большинство наступательных кампаний РФ завершились неудачами. В частности, враг не смог захватить Роботино на Запорожье и Купянск на Харьковщине.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он добавил, что зимнее наступление принесло врагу рекордно высокие потери, и особенно это касается пехоты.

"По основной линии соприкосновения интенсивность боевых действий перешла в совершенно другую форму. Основная цель россиян не была достигнута, а именно – максимальное продвижение и выход к административным границам Донецкой области и выход по границам Луганской области. Захват, например, Белогоровки, которая является не менее горячей точкой, чем многие другие по линии соприкосновений", – добавил эксперт.

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Коваленко отметил, что основной целью вражеских попыток достичь продвижения в Донецкой области является создание "буфера безопасности" вокруг Авдеевки. Он также напомнил, что наступление врага на Часов Яр тоже не принесло существенного результата – противник по-прежнему остается в окрестностях Ивановского, Богдановки, Клещиевки и Андреевки, объяснил эксперт.

"То есть не подошли к Часовому Яру и не захватили окружающие его села. Поэтому, в этом контексте можно говорить, что интенсификация наступательных действий будет после какого-то периода перегруппировки, пополнения ресурсов, возможно, после так называемых выборов президента России – на вторую половину 2024 года, и не только в районе Купянска, но и в районе Часового Яра", – резюмировал Коваленко.

Что сейчас происходит на передовой

По данным Генштаба, в течение суток на фронте произошло 58 боевых столкновений. В частности, враг атаковал на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Больше всего атак противника зафиксировано на Новопавловском направлении – там оккупанты 21 раз пытались прорвать оборону наших войск

Военные ВСУ рассказывают, что из-за задержек с поставками оружия им становится все сложнее сдерживать россиян на фронте. Как пишет The Guardian, воины говорят о преимуществе врага сразу в нескольких аспектах: танки, артиллерия, человеческие ресурсы и самолеты.

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