Консенсус среди политических сил принять такое решение есть, но еще продолжаются консультации с правительством относительно механизмов его реализации.

Временный поверенный Украины в Канаде Андрей Буквич рассказал об обсуждении в Канаде возможности безвизового режима для украинцев, которые бегут от войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

Отвечая на вопрос о возможности отмены Канадой виз для украинцев, которые бегут от войны, Буквич рассказал, что канадский министр по вопросам иммиграции Шон Фрейзер докладывал в парламенте по этому вопросу.

"Он говорил, какое количество дополнительных ресурсов брошено на украинское направление. Для того, чтобы те граждане, у которых уже есть канадская виза, или те граждане, которые имеют родных и близких в Канаде с канадским гражданством, могли привезти тех кто ищет убежища, в Канаду. Эти решения имплементируются", - сказал Буквич.

Он добавил, что ресурсы под реализацию этих решений есть.

"В то же время, если дело касается именно безвизового режима, могу сказать точно, что есть консенсус среди политических сил принять такое решение. В то же время продолжаются консультации с правительством и в частности, с миграционной службой относительно механизмов четкой реализации этого политического решения. К сожалению, пока положительного ответа нет. И правительство Канады работает над определением, есть ли практический механизм его реализации", - отметил временный поверенный.

Буквич выразил мнение, что в ближайшие недели определенное решение по пристанищу для "украинцев, которые бегут от ужасов русской войны, будет принято и парламентом и правительством".

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