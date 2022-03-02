На ней расположено российское посольство.

Депутат парламента Канады Чарли Ангус предложил назвать улицу, на которой расположено российское посольство, в честь президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал в Twitter.

"Вот простое предложение. Посольство России в Канаде находится по адресу Шарлотт стрит в Оттаве. Почему бы нам не переименовать его в бульвар Зеленского? Потому что с этого момента Владимир Зеленский изменил отношения России с миром", - предложил депутат.

Как известно, в настоящее время Зеленский руководит обороной Украины от российских войск, а также общается с зарубежными коллегами и дипломатами.

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