Речь идет о миллионах долларов.

Подготовка пилотов истребителей – это очень дорогой процесс. Часто говорят, что это "дороже золота".

Министерство обороны Великобритании обнародовало отчет, в котором и раскрыло стоимость подготовки пилотов за последние 5 лет. Как пишет издание Defense Express, всего в британских королевских воздушных силах по состоянию на 2024 год служили 31,7 тысячи человек. А истребителей в строю – 159 единиц.

Примечательно, что с 2020 года страна подготовила 82 пилота высокоскоростных реактивных самолетов. И стоило это 500,4 млн фунтов стерлингов (ориентировочно 617,22 млн долларов). Еще 22 британских пилота учились за рубежом, но расходы на их подготовку в Минобороны Британии не раскрыли.

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"Указано, что в калькуляцию расходов на подготовку пилотов включены все позиции, включая, но не ограничиваясь, расходами на топливо, обслуживание и ремонт самолетов, инфраструктуры, заработная плата инструкторов и курсантов и тому подобное. Также теперь есть возможность вычислить средние затраты на подготовку одного условного пилота условного истребителя – 6,1 млн фунтов стерлингов (около 7,53 млн долларов)", – говорится в материале.

Но правда ли подготовка пилотов "дороже золота"? Подсчеты показывают, что это действительно так. Сейчас 1 килограмм золота стоит около 93,7 тысячи долларов. Если средний вес пилота истребителя составляет 75 кг, то стоимость аналогичного по весу слитка золота составляет 7,02 млн долларов.

Как пилоты готовятся к боевым задачам

Украинский пилот истребителя Андрей рассказывал, что для осуществления боевого вылета пилот истребителя одевается так, чтобы как можно лучше перенести перегрузки и избежать травмирования при необходимости катапультирования.

Боевой пилот отметил, что истребители отличаются от транспортных и гражданских самолетов. Задачи, которые выполняют пилоты, сопровождаются большой нагрузкой. Это, в частности, объясняет, почему летчики не надевают бронежилеты. При катапультировании он добавит лишний вес, а это нагрузка на позвоночник.

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