Отмечается, что в районе города усилились бои.

Армия Российской Федерации имела небольшой успех вблизи Кременной в Луганской области. Оккупанты применили против украинских военных термобарическую артиллерию.

Аналитики Института изучения войны отметили, что по состоянию на 11 апреля россияне захватили украинские позиции в лесу чуть более 5 км к югу от Кременной. При этом отмечается, что элементы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии применили термобарическую артиллерию ТОС-1А в 4 км к югу от Кременной. В свою очередь в Луганской областной военной администрации 11 апреля подтвердили, что в лесах возле Кременной усилились бои.

Эксперты напомнили, что российские источники сообщили, что в районе Кременной действуют чеченские подразделения "Ахмат" и батальон БАРС-14. Кроме того, появилась информация, что БАРС-16 готовится к контратакам ВСУ возле Спорного, в 25 км к югу от Кременной.

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Также в Генштабе ВСУ сообщил, что россияне вели безуспешные наступления в районе Макеевки и Краснопоповки и в районе Белогоровки и Спорного.

ТОС "Солнцепек" в Укране - что известно

Военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что российские оккупанты в Украине получили установки ТОС-1А "Солнцепек". Их они могли развернуть в районе Кременной Луганской области.

По его словам, "Солнцепек" - это страшное оружие, потому что стреляет снарядами термобарического типа и наносит катастрофические масштабы разрушений.

В свою очередь аналитики Института изучения войны предупредили, что что армия РФ могла перебросить на Бахмутское направление огневую систему "Солнцепек".

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