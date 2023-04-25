По данным Генштаба, в городе Хрустальный россияне оборудовали очередной госпиталь для приема 300-х.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты обороняются.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Там отметили, что россияне обстреливают населенные пункты, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них - Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйпольское, Волшебное, Орехов Запорожской области; Ивановка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Кроме того, как отметили в Генштабе, для оказания медицинской помощи своим раненым, российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области. В частности, в городе Хрустальный, оккупанты развернули военный госпиталь на территории городской больницы.

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Война в Украине: новости

На захваченных украинских территориях оккупанты заставляют украинцев брать российские паспорта. Также они выселяют людей из домов и поселяют туда своих военных.

Кроме того, оккупанты со страхом ожидают будущего контрнаступления ВСУ и ведут к нему подготовку.

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