На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты обороняются.
Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Там отметили, что россияне обстреливают населенные пункты, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них - Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйпольское, Волшебное, Орехов Запорожской области; Ивановка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.
Кроме того, как отметили в Генштабе, для оказания медицинской помощи своим раненым, российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области. В частности, в городе Хрустальный, оккупанты развернули военный госпиталь на территории городской больницы.
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На захваченных украинских территориях оккупанты заставляют украинцев брать российские паспорта. Также они выселяют людей из домов и поселяют туда своих военных.
Кроме того, оккупанты со страхом ожидают будущего контрнаступления ВСУ и ведут к нему подготовку.