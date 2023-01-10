Аналитики ISW считают, что Пригожин использует как подтвержденные, так и сфабрикованные успехи ЧВК "Вагнер" в Соледаре и Бахмуте для популяризации своей компании.

Главарь российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует сообщения о ситуации в городе Соледар Донецкой области для укрепления репутации своей компании как эффективной боевой силы.

Как отметили аналитики Института изучения войны (ISW) в свежем отчете, наемники ЧВК "Вагнера" заявили о захвате территории в пределах Соледара. В связи с этим, по данным Института, много российских источников обсуждали этот успех в свете того, что бойцы "Вагнера" могут окружить Бахмут.

Аналитики отметили, что в соцсетях "гуляли" кадры, где видно, что "вагнеровцы" участвуют в бою у здания городской администрации в центре Соледара. Некоторые российские блогеры отметили, что силы ЧВК "Вагнер" проводят поквартальное продвижения в Соледаре и других населенных пунктах на северо-восток от Бахмута и в самом Бахмуте.

Видео дня

В ISW напомнили, что 9 января Пригожин подчеркнул, что "исключительно" подразделения "Вагнера" занимают позиции в Соледаре, и отметил, что в настоящее время его наемники ведут бои за здание городской администрации.

Аналитики ISW считают, что Пригожин использует как подтвержденные, так и сфабрикованные успехи ЧВК "Вагнер" в Соледаре и Бахмуте для продвижения своей компании как единой российской группировки в Украине, способной достичь успехов.

Ситуация вокруг Соледара

Несколько месяцев подряд российские оккупанты пытаются захватить Бахмут и Соледар на Донбассе.

Оккупанты непрерывно обстреливают Соледар из артиллерии и других вооружений и перешли к активным штурмовым действиям. В частности, журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские защитники восемь суток ведут непрерывный бой на ближних дистанциях в Соледаре. Российским оккупантам удалось зайти в застройку, но ВСУ держат весь город под огневым контролем.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления оккупанты начали мощный штурм города.

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