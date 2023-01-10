Все фейки, которые распространяют оккупанты о том, что якобы город уже под их флагом, не соответствуют действительности.

Российские оккупанты сконцентрировали огромные усилия на штурме Соледара Донецкой области, но город держится благодаря украинским защитникам. Однако от инфраструктуры Соледара почти ничего не осталось.

Как сообщил в эфире телемарафона председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, во второй половине дня на Бахмутском направлении начались еще более жестокие бои. Самой горячей точкой сейчас является именно Соледар.

"Как известно, враг очень существенно сконцентрировал свои усилия именно на городе Соледаре. Количество штурмовых групп именно ЧВК увеличилось очень существенно, начиная с пятницы. Но (украинские – ред.) бойцы держат город и наносят такие поражения, что действительно враг идет по трупам своих наемников и пытается пройти в город. Но самые ожесточенные бои продолжаются, и это свидетельствует о том, что город является украинским. Оно держится благодаря нашим защитникам", – подчеркнул Кириленко.

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По его словам, все фейки, которые распространяют оккупанты, начиная с конца прошлой недели о том, что якобы город уже под их флагом, они зашли и продвигаются дальше – не соответствуют действительности.

"Но соответствует действительности то, что самая горячая точка – это именно Соледар, от инфраструктуры которого фактически ничего не осталось. Есть только те укрепления, шахты, которые там расположены, в которые враг пытается пройти. Но об этом знает командование. Командование здесь, на месте, все необходимые меры от перегруппировки до добавления сил дополнительных уже приняты. Дополнительно при необходимости будут добавляться силы", – резюмировал глава Донецкой ОВА.

Ситуация в Соледаре

Вечером 9 января 2023 года заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что после неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области и отступления российские оккупанты начали мощный штурм города.

По словам журналиста Юрия Бутусова, город оказался в угрожающей ситуации. Враг вышел на позицию, с которой может вести огонь по основной трассе снабжения на Соледар.

Президент Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и длительной битвы станет освобождение всего Донбасса. Он подчеркнул, что вся земля под Соледаром – в трупах оккупантов и в шрамах от ударов.

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