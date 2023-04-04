Также в центр города продвигаются и российские военные.

Наемникам ЧВК "Вагнер" удалось захватить здание администрации Бахмута, а российские военные продвигаются в центр города.

Об этом говорится в свежем обзоре Института изучения войны (ISW). Аналитики подтвердили, что кадры видео с российским флагом на разрушенном здании городской администрации настоящие и подтверждают, что "вагнеровцы" сумели захватить это здание.

Аналитики предположили, что теперь наемники попытаются закрепить контроль над центром города и попытаются продвинуться на запад через спальные районы города в направлении Хромового.

Видео дня

Кроме этого, по данным ISW, российские военные продолжили продвигаться в центр города.

Также в ISW добавили, что в ВСУ подтвердили, что вместе с "вагнеровцами" в Бахмуте все активнее действуют регулярные российские войска, в том числе ВДВ.

Битва за Бахмут

3 апреля главарь ЧВК " Вагнер "Евгений Пригожин заявил, что его наемники "юридически захватили" Бахмут, но западная часть города остается за ВСУ.

При этом спикер восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские военные далеки от захвата города.

В Белом доме также констатировали, что Украина продолжает "упорно бороться за Бахмут" вопреки утверждениям российских пропагандистов.

Вас также могут заинтересовать новости: