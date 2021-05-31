Майор Максим Полевой погиб в районе ООС 27 мая от пули вражеского снайпера.

В Хмельницкой области накануне попрощались и похоронили майора Максима полевого, убитого снайпером боевиков на Донбассе 27 мая.

Об этом сообщает АрміяInform.

Скорбный митинг состоялся во дворе школы, где учился майор, в его родном селе. Жители встречали тело погибшего на коленях с зажженными лампадками.

По словам заместителя командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады подполковника Андрея Грузинцева, майор Полевой был настоящим офицером, патриотом и преданным защитником Родины. На фронте он был с самого начала российской агрессии, прошел все самые горячие точки: Луганский аэропорт, Дебальцево, Старогнатовку, Новотошковское, Победу и другие.

Проститься с бойцом пришли родные и друзья, жители села, боевые побратимы, руководство Хмельницкой ОГА, командующий войск оперативного командования "Запад", офицеры и генералы Командование Сухопутных войск и заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Виктор Бокий. Последний вручил родителям и вдове Максима Полевого грамоты почета и скорби от Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

27 мая в оперативно-тактической группировке "Север" сообщили, что вблизи Новотошковского в результате снайперского обстрела со стороны оккупантов погиб украинский военный. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь.

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Автор: Юрий Годован