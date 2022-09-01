Стратегия начинает работать, заявил советник главы Офиса президента.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал об успешной стратегии контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины, главной целью которой является минимизация потерь.

О результатах работы ВСУ он рассказал в эфире FREEДОМ.

"Интенсивность обстрелов с нашей стороны тылового и логистического обеспечения российской армии возросла. В том числе на южном, харьковском, мелитопольском направлениях. Мы максимально эффективно хотим разрушить все обеспечение, то есть снаряды, топливо, медикаменты, амуниция… Разорвать связи между оперативно-тактическим управлением и непосредственно воинскими частями, нанести удары по складам… Таким образом уменьшить интенсивность огня российского, обескровить их, заставить паниковать… и выдавливать. Вот эта стратегия сегодня начинает работать", – заявил Подоляк. Видео дня

"Это грамотная, хорошо спланированная контрнаступательная операция, которая идет одновременно на многих направлениях. Она постепенная, не ударная", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: