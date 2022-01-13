Животное упало в щель между домами.

В Одессе двое мужчин и девушка организовались и разобрали стену дома, чтобы спасти животное.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Америке розовый дельфин оказался в "ловушке": спасение сняли на видеоВ течение недели собака, упавшая в щель между двумя домами в Одессе, не могла выбраться самостоятельно. Неравнодушные мужчины и девушка организовали спасение животного своими силами.

Мужчины взялись за кирки и расширили щель. Они пролезли внутрь и достали собаку. Процесс спасения животного сняли на видео, а саму собаку отпустили.

Ранее в одесской курортной Аркадии неравнодушные любители пробежек спасли женщину, которая тонула в море.

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