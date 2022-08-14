В случае отказа сотрудникам предоставляется временное разрешение на работу с предупреждением о возможном увольнении в любой момент.

В Херсоне оккупанты требуют от медиков подписывать документы о согласии получать зарплату в рублях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Во временно оккупированном Херсоне представители оккупационной администрации выдвигают требования сотрудникам "скорой помощи" написать заявления о согласии работать под эгидой "новой власти". Это также предполагает согласие получать заработную плату в российских рублях. В случае отказа сотрудникам предоставляется временное разрешение на работу с предупреждением о возможном увольнении в любой момент", - говорится в сообщении.

Также оккупанты пытаются возобновить обучение в Херсонской морской академии - объявлено о начале набора курсантов на 2022-2023 учебный год, а на зданиях академии вывешен флаг зеленого цвета с пометкой "Z".

"Продолжаются мероприятия по сбору паспортных данных граждан. Сейчас требование о заполнении анкет предъявлено всем работникам коммунальных предприятий и пенсионерам, которые получают так называемую гуманитарную помощь. Данные собираются также у тех, кто обращается к оккупационной власти с любыми вопросами – регистрация новорожденных, предоставления медицинской помощи и тому подобное", - рассказали в ГУР.

Также всем, кто приобрел стартовые пакеты мобильных операторов РФ, поступают смс-сообщения с предложением предоставить паспортные данные в обмен на 5ГБ Интернета.

По данным разведки, на территории Херсонского приемника-распределителя для детей живут сотрудники ФСБ РФ (ориентировочно 50 человек).

Также есть информация, что в подвальных помещениях проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток.

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