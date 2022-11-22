Железнодорожники продолжают работать над возобновлением постоянного графика курсирования рейса 101/102 "Киев – Херсон".

"Укрзализныця" назначила два дополнительных рейса поезда "Киев – Херсон – Киев" и сделала билеты доступным для всех желающих онлайн, тогда как первые рейсы по этому маршруту были доступны лишь для владельцев благотворительных "Билетов к победе".

Как сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram, билеты доступны в приложении, чат-боте и на сайте booking.uz.gov.ua. Согласно информации на сайте по бронированию билетов, цены на билеты в плацкартных вагонах составляют от 205 по 277 гривен, а в купейных – от 336 до 493 гривен, если брать вместе с постельным бельем и одним напитком.

Как отметили в пресс-службе "Укрзализныци", первые два рейса "Поезда к победе" в недавно освобожденный Херсон показали, насколько сильно ждали возвращения железнодорожного сообщения жители Херсонщины. В дополнение к пассажирам, которые приобрели билеты на этот рейс в рамках проекта "Билеты к победе", железнодорожники помогли выехать еще около 300 херсонцев и их домашних любимцев.

Видео дня

"Реагируя на этот спрос, мы добавляем сразу 9 вагонов и открыли продажу билетов на рейсы в обоих направлениях: из Киева до Херсона на 22 и 24 ноября и из Херсона в Киев на 23 и 25 ноября (с остановкой в Николаеве)", – говорится в сообщении.

В то же время пассажиров, отправляющихся из Херсона, призвали прибывать на вокзал за полтора-два часа в связи с прохождением проверки безопасности перед посадкой: загрузка базы данных у силовиков занимает время.

При этом железнодорожники продолжают работать над обновлением постоянного графика курсирования рейса 101/102 "Киев – Херсон", чтобы обеспечить максимально удобное время отправки из Херсона и Николаева, потому о рейсах после 25 ноября в "Укрзализныце" обещают рассказать дополнительно.

Инициатива "Билеты к победе"

13 ноября 2022 года "Укрзализныця" и платформа UNITED24 начали реализацию благотворительного проекта "Билеты к победе".

В рамках проекта была открыта продажа билетов в деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск, Симферополь и Севастополь, которыми можно будет воспользоваться сразу после деоккупации этих городов. Билет можно купить и хранить как символ веры в ВСУ и освобождение Украины от оккупантов, а воспользоваться им – сразу же после деоккупации.

19 ноября в Херсон прибыл первый поезд, билеты на который были приобретены в рамках проекта "Билеты к победе".

Вас также могут заинтересовать новости: