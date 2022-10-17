Сегодня проведена эксгумация тел трех человек, погибших в результате военных преступлений РФ.

В Харьковской области нашли тела трех мирных жителей, одно из которых без головы. Тело последнего погибшего изъяли на проезжей части села.

Как сообщили в полиции Харьковской области, сегодня правоохранители провели эксгумацию тел трех жителей села Черкасские Тишки.

"Предварительно установлено, что 84-летний мужчина и его 81-летняя жена погибли 19 марта в результате обстрела. Их похоронили на территории домохозяйства. Тело неизвестного человека без головы изъяли на проезжей части села. Ее личность и обстоятельства смерти устанавливаются", - говорится в сообщении.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ситуация на Харьковщине

Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают Харьков и область.

В начале сентября Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков. В оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев. 16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков.

11 сентября российские оккупанты нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5, во многих районах города исчезло электро - и водоснабжение, начался сильный пожар.

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