Таким образом, количество жертв обстрела сейчас составляет 25.

Обнаружена еще одна жертва расстрела российскими оккупантами автомобильной колонны в Харьковской области 25 сентября - это 75-летняя женщина.

Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора.

Отмечается, что сегодня, 12 октября, состоялся дополнительный осмотр колонны автомобилей, которую 25 сентября российские военные расстреляли вблизи села Куриловка Купянского района.

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Сообщалось, что в результате обстрела погибли 24 человека, среди которых беременная женщина и 13 детей.

"Во время дополнительного осмотра правоохранители обнаружили 25 жертву - 75-летнюю женщину. По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны она проползла около 200 м и умерла в посадке", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители изъяли фрагменты тел погибших, которые в дальнейшем через ДНК-экспертизы будут идентифицированы, что может привести к увеличению жертв трагедии.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 438 ("нарушение законов и обычаев войны") Уголовного кодекса.

Обстрел автоколонны с гражданскими в Харьковской области

1 октября стало известно, что в Купянском районе Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские люди.

По данным СБУ, зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов - они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель".

Сообщалось о гибели 24 человек, из которых 13 дети.

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