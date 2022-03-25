Там расположен центр выдачи гуманитарной помощи.

Утром 25 марта около 7:45 российские оккупанты обстреляли городскую поликлинику в Основьянском районе Харькова, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи. Ни одного военного объекта рядом не находится.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В результате утреннего обстрела гражданской инфраструктуры из реактивных систем залпового огня пострадали 7 гражданских лиц, из которых 4 умерли.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские документируют факт преступления против украинского народа и собирают все необходимые доказательства для привлечения злоумышленников к ответственности", - резюмировали в полиции области.

Напомним, в Драмтеатре Мариуполя в результате бомбардировки могли погибнуть около 300 человек. В горсовете напомнили, что оккупантов не остановила огромная надпись "ДЕТИ" перед зданием театра.

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