Сейчас Воздушные силы уточняют, какие именно ракеты агрессор использовал для ударов.

Минувшей ночью российские оккупанты, вероятно, применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" при нанесении воздушных ударов по украинской территории. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, ночная атака захватчиков была комбинированной, т.е. с применением дронов-камикадзе и ракет разных типов. Однако масштаб воздушного налета был меньше, чем в предыдущие разы.

"Это были и шахеды, и был взлет самолетов Ту-22М3, с Азовского моря были пуски ракет. А также, вероятно, были применения из МиГ-31. Мы знаем, какие ракеты может нести МиГ-31, это "Кинжалы" те же самые. Эта информация уточняется и будет опубликована немного позже", – заявил спикер.

Видео дня

Ночная атака по Украине 22 июня

Около 2 часов ночи российский агрессор предпринял воздушную атаку против Украины. Сообщалось о пусках ракет и дронов-камикадзе типа "Шахед".

Как выяснилось позже, беспилотниками была атакована Одесская область. Местные власти заявили о попадании по одному из критических объектов.

Ракеты упали в Днепропетровской области. Там зафиксировано попадение по частному сектору – повреждены жилые дома и коммунальная инфраструктура.

Вас также могут заинтересовать новости: