Минувшей ночью российские оккупанты, вероятно, применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" при нанесении воздушных ударов по украинской территории. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, ночная атака захватчиков была комбинированной, т.е. с применением дронов-камикадзе и ракет разных типов. Однако масштаб воздушного налета был меньше, чем в предыдущие разы.
"Это были и шахеды, и был взлет самолетов Ту-22М3, с Азовского моря были пуски ракет. А также, вероятно, были применения из МиГ-31. Мы знаем, какие ракеты может нести МиГ-31, это "Кинжалы" те же самые. Эта информация уточняется и будет опубликована немного позже", – заявил спикер.
Ночная атака по Украине 22 июня
Около 2 часов ночи российский агрессор предпринял воздушную атаку против Украины. Сообщалось о пусках ракет и дронов-камикадзе типа "Шахед".
Как выяснилось позже, беспилотниками была атакована Одесская область. Местные власти заявили о попадании по одному из критических объектов.
Ракеты упали в Днепропетровской области. Там зафиксировано попадение по частному сектору – повреждены жилые дома и коммунальная инфраструктура.