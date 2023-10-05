Командир группы спецподразделения "Артан" ГУР МО рассказал об обряде, который выполняют воины.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины перед участием в спецоперациях проходят не только физическую, но и психологическую подготовку.

Командир группы спецподразделения "Артан" ГУР МО Украины, который имеет позывной "Саба", рассказал "BBC News Україна", что в его подразделении все воины проходят через процедуру под названием "Похороны воина" - это древний обряд, необходимый для того, чтобы освободиться от страха гибели. Первым тренировку могилой проходит командир.

"Саба" раскрыл, как проходит этот обряд. "Боец копает себе могилу глубиной метр. Потом пишет на бумажке все, что считает лишним в жизни и от чего готов избавиться. Бумажку сжигает. После ложится в яму - и его в ней закапывают. Для дыхания ртом дают водолазную маску с трубкой. В такой "тренировочной могиле" спецназовец лежит от 40 мин до четырех часов", - узнали журналисты.

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Командир группы спецподразделения добавил, что под землей человек теряет контроль над своим телом, и становится видно, насколько он способен держать под контролем свои мысли и чувства.

"...Наша работа предполагает полный самоконтроль и доверие к побратимам, которые должны тебя откопать. Ты полностью зависишь от других... Мы зарываемся заживо в землю, чтобы принять смерть. После этого идем на спецзадание. Приняв то, что ты можешь погибнуть, ты можешь спокойно, эффективно выполнять свою работу", - отметил он и добавил, что каждый командир может сам решать, должны ли его подчиненные проходить тренировку могилой.

Интересные новости об украинской разведке - сегодня это стоит знать

Ранее стало известно, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов лично участвует в спецоперациях, несмотря на тяжелые ранения, полученные в прошлом.

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, Буданов не "паркетный" генерал, и он понимает, что иногда надо для понимания настоящей ситуации на поле боя находиться на месте, а не читать сводки.

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