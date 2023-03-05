Они должны защитить Украину от предстоящих действий России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нужно организовать гарантии безопасности для Украины в мирное время.

Об этом он заявил в эфире программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN. Шольц напомнил, что Германия вместе с союзниками дала Украине возможность сделать шаг в Евросоюз.

"Мы сказали (Украине), что они могут претендовать на членство в ЕС. Они работают над тем, чтобы добиться прогресса по всем критериям, которые важны для этого. Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определенный путь гарантий безопасности для страны в мирное время, когда он придет, но мы еще не там", - заявил он.

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Гарантии безопасности для Украины

В начале вторжения 24 февраля Россия требовала гарантий безопасности для себя, а также обещала предоставить "гарантии" для самой Украины.

С тем украинские власти призвали Запад гарантии безопасности, чтобы защитить Украину от возможных будущих действий РФ.

Шольц еще летом прошлого года впервые заговорил о таких мерах безопасности. Он обещал поддержать такие гарантии для Украины.

В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал завершить разработку гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО в июле.

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