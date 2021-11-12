Министры иностранных дел стран-членов ЕС 15 ноября проанализируют, нужно ли предпринимать определенные шаги в ответ на сосредоточение российских войск у украинской границы.

В Европейском Союзе считают тревожной ситуацию с накоплением войск Российской Федерации у границ Украины.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской комиссии Петер Стано, видеозапись брифинга размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

"Европейский Союз является непосредственным соседом Украины, и в связи с этим мы следим за ситуацией в Украине и возле нее очень пристально. Этот вопрос уже обсуждался в апреле министрами иностранных дел. Они посвятили дискуссию военному наращиванию России на украинских границах и в незаконно анексированном Крыму и возле него. И с тех пор Европейский Союз изучает способы, как усилить устойчивость Украины", - заявил Стано.

Он добавил, что в ЕС продолжают отслеживать ситуацию возле украинских границ.

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"Информация, которую мы сейчас собрали, скорее является довольно тревожной", - подчеркнул спикер.

По его словам, Евросоюз также обсуждает и обменивается информацией с партнерами, в том числе с трансатлантическими партнерами из США, Великобритании и другими, чтобы понять, как ситуация развивается.

"И непременно, с учетом развития ситуации, мы открыты рассмотреть дальнейшие шаги, если они будут необходимы, совместно с этими партнерами", - отметил Стано.

Кроме того, спикер добавил, что когда речь идет о стандартных военных учениях - существуют определенные правила и процедуры, которых надо придерживаться, и, в частности, это своевременное информирование партнеров об этих учениях. "Это то, чего не произошло в начале этого года", - сказал Стано.

В ЕС продолжают анализировать ситуацию и обмениваться данными.

Стано сказал, что 15 ноября Совет ЕС на уровне министров иностранных дел проведет новое обсуждение относительно наращивания российских сил у границы с Украиной.

"Это также станет возможностью предположительно оценить, надо ли предпринять какие-то шаги", - сказал представитель ЕС и добавил, что именно это будут рассматривать главы МИД стран-членов ЕС.

Концентрация войск РФ у границ с Украиной

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. человек.

Автор: Виталий Саенко