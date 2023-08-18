По его словам, контрнаступление начнет замедляться уже в следующем месяце.

События на фронте развиваются именно так, как того можно было ожидать при имеющихся обстоятельствах: происходит медленное и постепенное продвижение украинских сил, которые являются лучше мотивированными и несколько лучше оснащенными, чем российские.

Об этом заявил военный аналитик, экс-разведчик Великобритании Фрэнк Ледвидж в интервью NV. При этом он добавил, что украинцы имеют как определенные успехи, так и проблемы.

Среди достижений ВСУ аналитик вспоминает освобождение села Старомайорское в Донецкой области и использование западного вооружения для ударов по мостам на админгранице с оккупированным Крымом.

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"Украина уже использовала немало ракет Storm Shadow со значительным эффектом - например, для недавнего удара по Чонгарскому мосту", - отметил он.

Кроме того, важное значение имели ракетные атаки и удары беспилотников по Крыму. Они вынудили Москву вывести значительную часть Черноморского флота РФ с его главной базы в Севастополе на восток в Новороссийск и другие порты.

Что касается ударов по территории России, Ледвидж отмечает, что эти атаки не наносят большого урона, не являются тактически эффективными, но они имеют стратегический вес.

"Они напоминают россиянам, что война может прийти к ним. Ведь их системы ПВО не такие непобедимые, как они думали", - отметил экс-разведчик.

Одной из главных проблем украинских военных Ледвидж называет мины. По его словам, плотность российского минирования изрядно удивляет западных офицеров. В ближайшее время Украина должна сосредоточиться на привлечении западной техники для разминирования и военного инженерного оборудования.

Эксперт убежден, что нынешняя стратегия ВСУ - ведение войны на истощение, что влечет за собой потребность в большом количестве танков, САУ и бронемашин на замену уничтоженной и поврежденной на поле боя технике.

В ближайшей же перспективе сложностей на фронте добавит осенняя погода, но гораздо большей проблемой станет истощение, которое вскоре почувствуют украинские войска.

"Атаки имеют свою кульминацию, и это естественно", - заметил он.

По прогнозам Ледвиджа, продолжающееся уже десять недель контрнаступление вскоре достигнет кульминации и начнет замедляться. Первые признаки этого мы увидим в сентябре.

Контрнаступление ВСУ - последние новости с фронта

Как сообщает ISW, недавние успехи Украины в районах Работино и Урожайного свидетельствуют о деградации российской обороны, поскольку оккупанты приложили значительные усилия, ресурсы и персонал для содержания этих районов.

Передислокация российских сил из других районов также свидетельствует о том, что недавние наступления Украины значительно ослабили позиции россиян на Западе Запорожской области.

Напомним, 16 августа в Минобороны Украины сообщили о освобождение Урожайного от оккупантов. Там отметили, что украинские войска закрепляются там на занятых рубежах.

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