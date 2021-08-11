В Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб 86-летний дедушка

Сейчас на место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

В Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб 86-летний дедушка. Об этом сообщил председатель Донецкой обладминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Фейсбук. Инцидент произошел в селе Новоселовка Вторая Очеретинской общины. "В результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - написал он. Сейчас на место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств. Напомним, за прошедшие сутки, 10 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. Украинские военные понесли потери. Читайте такжеНа Донбассе в результате обстрела оккупантами ранило трех украинских военных Ситуация на Донбассе сегодня По состоянию на 7 часов утра, 11 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Отмечается, что возле Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Боевых потерь среди наших защитников нет. Автор: Денис Прядко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter