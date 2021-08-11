В Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб 86-летний дедушка.
Об этом сообщил председатель Донецкой обладминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Фейсбук.
Инцидент произошел в селе Новоселовка Вторая Очеретинской общины.
"В результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - написал он.
Сейчас на место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.
Напомним, за прошедшие сутки, 10 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. Украинские военные понесли потери.
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Ситуация на Донбассе сегодня
По состоянию на 7 часов утра, 11 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Отмечается, что возле Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Боевых потерь среди наших защитников нет.