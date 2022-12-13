Два человека погибли в Горняке, а еще один человек во временном овраге.

В Донецкой области вчера, 12 декабря, российские оккупанты убили 3 мирных жителей, еще 16 человек получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 12 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Горняке и 1 во временном овраге. Еще 16 человек в области получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил Кириленко.

Обстрел города Горняк на Донетчине

Как сообщал УНИАН, утром 12 декабря оккупационные войска РФ с использованием кассетных боеприпасов и реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли г. Горняк Кураховской общины. Снаряды попали в центральную часть города.

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В Офисе генерального прокурора 12 декабря сообщали о двух погибших и 10 раненых в результате этого обстрела.

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