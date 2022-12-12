Все пострадавшие люди доставлены в больницу, а объемы нанесенного россиянами ущерба устанавливаются.

Российские оккупанты сегодня утром нанесли удар с реактивной системы залпового огня "Ураган" по населенному пункту Гирнык в Донецкой области.

В результате обстрела восемь мирных жителей получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он добавил, что все пострадавшие люди доставлены в больницу, а объемы нанесенного россиянами ущерба устанавливаются.

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"Это - очередная атака российской армии на мирное население. В этот раз враг применил РСЗО Ураган. Страна-террористка непрерывно терроризирует мирных украинцев - стреляет и будет стрелять по гражданским, пока мы не выгоним ее прочь", - отметил Кириленко и в очередной раз призвал жителей региона эвакуироваться.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по позициям российских захватчиков. Кроме этого, защитники нашей страны поразили 17 районов сосредоточения личного состава россиян, район сосредоточения артиллерии и 2 склада боеприпасов оккупантов.

Также в сводке Генштаба сообщается, что ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районе 11 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине. Кроме этого, россияне нанесли 11 авиаударов по позициям украинских войск вдоль линии соприкосновения.

Также стало известно, что на Луганщине к "вагнеровцам" пожаловал HIMARS, поэтому оккупантов "разорвало от счастья". Россияне отдыхали в общежитии и не ожидали на "бавовну".

В целом российские военные в Украине "мрут как мухи". Так, за минувшие сутки защитники Украины отправили "к Кобзону" еще 620 оккупантов. А всего с 24 февраля РФ потеряла в Украине уже около 94 тысяч 760 военных.

Между тем британская разведка считает, что цели, которые Россия преследует в войне против Украины, не изменились, но их достижение остается маловероятным.

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