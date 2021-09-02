Злоумышленник снимал и фотографировал объекты, интересовавшие боевиков, и передавал координаты мест дислокации позиций ВСУ.

На Донетчине будут судить разведчика, который передавал представителям НВФ РФ данные о военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт в отношении 45-летнего жителя Краматорска по факту содействия террористической организации и хранения, приобретения огнестрельного оружия, боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Отмечается, что в течение 2021 года правонарушитель через один из мессенджеров передавал представителям оккупационной администрации в Донецкой области разведывательные данные о перемещении личного состава и военной техники в зоне ООС, а также военных позиций ВСУ.

Кроме того, злоумышленник, по указанию НВФ РФ, снимал и фотографировал объекты, интересовавшие боевиков, и передавал координаты мест дислокации позиций ВСУ.

Читайте такжеРезников о Минских договоренностях: мертвая историяВ ходе санкционированного обыска по месту жительства обвиняемого обнаружен и изъят мобильный телефон, с которого мужчина передавал указанную информацию боевикам, огнестрельное оружие, патроны к пистолету и автомату, а также спецсредства – наручники.

Обвинительный акт направлен в Краматорский городской суд Донецкой области для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Донецкой области вынесли приговор экс-начальнику отделения связи штаба воинской части В0849, который убил военнослужащего из-за поста в соцсети.

Автор: Светлана Макринская