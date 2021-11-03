Женщина приехала на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками тайника с боеприпасами и взрывчаткой.

В Донецкой области 23-летней подозреваемой в пособничестве боевикам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 227 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в октябре жительница Донецка, получив задание от представителя НЗФ "ДНР", приехала на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками тайника с боеприпасами, взрывными устройствами и веществами. Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в упаковку из-под муки.

Кроме того, еще одной задачей женщины было осуществление фото - и видеосъемки административных зданий и прилегающих к ним территорий, а также служебного транспорта, являющихся объектами террористической уязвимости.

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23-летней женщине сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 227 тыс. грн.

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Автор: Светлана Макринская