Он рисовал метки - ориентиры для врага.

В Черноморске Одесской области СБУ задержала пророссийского диверсанта, который рисовал специальные метки-ориентиры для врага.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook

"В Черноморске в Одесской области СБУ задержала пророссийского диверсанта, который рисовал специальные метки-ориентиры для врага", - говорится в сообщении.

В СБУ призвали граждане сообщать о подозрительных лицах на номер телефона "102" или в СБУ за номером 0 800 501 482.

По возможности организовать их гражданское задержание.

"Если вы увидели метки (крест, круг и т. п) нанесенные люминесцентной или светоотражающей краской, определите место, где они находятся. Укажите название населенного пункта, где находится знак. Если метка на трассе, то укажите расстояние от населенного пункта, или другие ориентиры. Закрасьте, засыпьте или другим способом необходимо уничтожить отметку. Это может быть система сигналов, которые использует враг для координации вторжения", - сказано в сообщении.