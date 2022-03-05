Советник министра внутренних дел сообщил, что белорусские мужчины начинают массово выезжать за границу, чтобы не ехать воевать в Украину.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил о панических настроениях в Беларуси: там массово мужчины выезжают за границу, чтобы не участвовать в войне в Украине.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"В Беларуси, по нашим данным, начался массовый выезд мужчин за границу. В Беларуси началась предпаническая ситуация. Мужчины начинают бояться, что Лукашенко может отправить войска в Украину. В Беларуси начинается паника, чем больше такой паники будет, тем меньше вероятность, что Беларусь решится отправить войска в сторону Украины", - сказал он.

По словам Денисенко, такие сообщения поступают на фоне активного уничтожения украинскими войсками техники и личного состава противника. Так, сегодня, 5 марта, под Николаевом масштабное наступление русских было отброшено, были уничтожены 4 вертолета и захвачен личный состав.

"Был сбит самолет над Черниговом, и один из известных российских летчиков, летчик, который в свое время был даже приглашен на обед к Башара Асада в Сирии, катапультировался, его сейчас допрашивают в СБУ. Он рассказывал на камеры, что он не знал, что он бомбит гражданские дома и мирные города", - сказал Денисенко.

Как сообщал УНИАН, для информирования о катастрофических последствиях войны с Украиной для белорусского народа волонтеры собрали фото-и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали сайт https://zastansyadoma.com/ .

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