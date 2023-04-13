В начале апреля защитник с собратьями усилили 1-й механизированный батальон в боях за Бахмут.

В бою за Бахмут погиб 19-летний студент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Иван "физик" Рыбытва.

Об этом речь идет в сообщении на странице вуза в соцсети. Как рассказали в университете, после начала полномасштабного вторжения парень взял академотпуск с 1-го курса специальности "Физика" и пошел добровольцем в ДФТГ. После освобождения Киевской области, вышел из ДФТГ и прошел отбор в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, а в январе этого года вступил в ряды ВСУ. Прошел обучение в Британии.

В начале апреля Иван с побратимами усилили 1-й механизированный батальон в боях за Бахмут. "7 апреля, приняв бой, оказывая первую помощь собрату и эвакуируя его с поля боя, Иван попал под снайперский огонь и получил смертельное ранение в шею", - сообщили подробности в университете.

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У защитника Украины остались родители, сестра и брат.

Прощание с Иваном Рыбытвой состоится в четверг 13 апреля в 10:00 часов. Место: 1-й плац Киево-Могилянской академии. Вход через ворота с Контрактовой площади, напротив Гостиного двора.

Гибель украинских защитников под Бахмутом

7 марта в боях под Бахмутом погиб Дмитрий Коцюбайло. "Да Винчи" возглавлял собственное подразделение "Волки Да Винчи" и был первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины.

А 5 апреля в тяжелом бою на Донетчине погиб воин 67 омбр ДУК 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Иван Ротар.

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