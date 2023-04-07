Женщина получила множественные переломы.

Российские оккупанты продолжают ракетный террор украинских городов. Во время обстрела Берислава враг попал в машину скорой помощи. Двое фельдшеров получили серьезные ранения.

Такой информацией поделилась пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в официальном Telegram-канале. В сообщении сказано: "Только что под обстрел попала "скорая" во время выезда на вызов в Бериславе (Херсонская область). Два фельдшера живы, но получили серьезные травмы".

У Натальи Танянской зафиксированы огнестрельный перелом обеих костей левой голени и перелом кости правой голени. Ее состояние оценивается, как тяжелое.

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Козачук Александр пострадал меньше. Мужчина получил ранения мягких тканей и находится в состоянии средней тяжести. Судя по сообщению от ведомства, фельдшеры доставлены в больницу, где им оказывают помощь.

Рашисты обстреливают Берислав: что известно

Освобожденная территория Херсонщины регулярно подвергается ударам оккупантов. Одной из наиболее частых целей стал Берислав.

Прошлой ночью во время плотного обстрела города погиб мирный житель. Мужчина в возрасте 36 лет получил ранения от осколков вражеских боеприпасов. Его тело утром нашли на улице.

Рашисты 3 апреля ударили 4 авиационными бомбами по предприятию в Бериславе. В результате были значительно повреждены цеха.

А 27 марта оккупанты в течение целого дня вели огонь по городу. Из-за обстрела ранения получили трое гражданских.

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