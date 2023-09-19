По словам секретаря СНБО, новый мятеж лишь вопрос короткого промежутка времени.

В России уже назревает новый мятеж, который приведет к ее фрагментации, однако на этот раз похода на Москву, как делали "вагнеровцы", не будет.

"Я думаю, что это уже будет не поход. Вспомним, как в августе 1991 года происходил распад СССР. То, что там назревает, и "группировка ГКЧП", как это было в 1991 году, она там уже зреет и они уже там кучкуются, это доподлинно известный факт. И мы понимаем, кто этим руководит, как это происходит", — отметил секретарь СНБО в эфире телемарафона.

Согласно его прогнозу, новый мятеж РФ сейчас - это вопрос короткого промежутка времени и процессы запущены.

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"Они привыкли к роскошной жизни по Европам, они привыкли к другой жизни, а сейчас их гоняют, как псов по всему миру. Страны сейчас запрещают въезд на свои территории машин с российскими номерами и многие другие процессы, от которых радостей у них мало. Более того, одержать победу над нашей страной военным путем они не смогут. И поэтому вопрос, когда на России произойдет мятеж — это вопрос короткого промежутка времени. Какое это будет время давайте посмотрим, но процессы там уже запущены", - подчеркнул Данилов.

Он считает, что олигархические группы РФ, которые жили своей собственной жизнью после начала полномасштабной войны в Украине, должны забывать о покое. Секретарь СНБО также раскрыл, готовы ли международные партнеры к развалу России.

"Многие осознают, но некоторые считают, что этот процесс можно контролировать и можно допустить такие вещи, которые не позволят России распасться", - отметил Данилов.

В то же время он убежден, что на эти процессы уже влиять никто не сможет влиять и "мы обязательно увидим" фрагментацию РФ.

Развал РФ - что говорят эксперты

Председатель межфракционного объединения по деколонизации РФ Олег Дунда считает, что Россия сейчас проходит путь СССР 1970-1980 годов. Имперская политика советской власти привела к развалу СССР, и саму Россию тоже ждет распад.

Один из руководителей недавно запрещенной в РФ правозащитной группы "Мемориал" Олег Орлов заявлял, что Россия разлагается в мощной смеси абсурда и репрессий, сравнимой с эпохой Леонида Брежнева в Советском Союзе.

Данилов же отмечал, что ситуация вышла из-под контроля, продемонстрировав, что в России любая военная группировка может действовать самостоятельно, а любой ядерный объект или оружие могут захватить. Кремль не может контролировать такую большую территорию, а второй по силе армии в мире - не существует.

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