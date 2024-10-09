Враг может начать штурмы в Запорожской области.

После взятия под контроль города Угледар в Донецкой области российские захватчики активизируются в Запорожской области, где в течение 3-7 дней могут начать усиленные штурмы. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Он отметил, что после захвата Угледара враг проводит определенные перегруппировки сил и средств для того, чтобы продолжить штурмовые действия. Спикер уточнил, что речь идет не о наступательных, а штурмовых действиях, в частности, в направлении Приютного (Запорожская обл.), Большой Новоселки (Донецкая обл.) и так называемого Работинского выступа.

"Сейчас он собирает и сосредотачивает на передовых позициях личный состав штурмовых групп, проводит логистическое обеспечение, рекогносцировку местности и разведывательно-поисковые действия. Это для того, чтобы в недалеком будущем начать штурмовые действия на этих направлениях. По данным нашей разведки, срок примерно - 3-5 дней, максимум - неделя", - сказал Волошин в эфире Новости LIVE.

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Он добавил, что в Запорожской области постоянно идет контрбатарейная борьба, противник обстреливает позиции Сил обороны и населенных пунктов, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения. Также российская армия постоянно наносит удары, терроризирует мирное население.

По словам представителя Сил обороны юга, уже неделю враг наносит удары управляемыми авиабомбами по Запорожью, попадая по центру областного центра. Это оккупантам удается, благодаря внесению определенных изменений в конструкции управляемых авиационных бомб, которые затем попадают по гражданской инфраструктуре и убивают мирных жителей.

"Это свидетельствует о том, что враг придерживается тактики террора в отношении населения", - подчеркнул Волошин.

Он также пояснил, что пока враг не сконцентрировал достаточное количество сил (подразделений) для возможного наступления на Запорожье.

Ситуация на юге - последние новости

Ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что на юге наблюдается напряженная обстановка, враг наносит удары ракетами, дронами и пытается активизировать эту операционную зону. Противник готовится к штурмовым действиям, чтобы иметь определенное преимущество на тех или иных участках линии боевого соприкосновения. Он добавил, что в районе Работино ведется контрбатарейная борьба, однако пока массированных штурмовых действий противника нет.

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