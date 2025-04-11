Оккупанты пытались осуществить штурм на таких машинах, однако не вся техника уцелела после украинских ударов.

Через несколько недель после того, как российские грузовики ГАЗ-69 - музейные экспонаты 1950-х годов, впервые появились вдоль линии фронта в Украине, они, вероятно, приняли участие в своем первом штурме украинских позиций. Однако не всей технике удалось выйти невредимой после таких действий. Об этом пишет Forbes.

Для одного из полноприводных ГАЗ-69 штурм, который произошел 10 апреля на стыке Луганской и Донецкой областей, закончился плохо.

В Forbes отметили, что грузовики полностью небронированы, за исключением клеток для защиты от дронов, которые некоторые российские военные приваривают к ним.

Отмечается, что ГАЗ-69 был подбит дроном с видом от первого лица украинской группы беспилотников. Остальные автомобили в колонне размером со взвод, среди которых были дополнительные ГАЗ-69, тоже попали под обстрел.

"Никто не прибыл, никто не достиг украинских позиций", - написали украинские военные.

"Наиболее защищенные российские штурмовые группы пытаются пересечь заминированную, простреливаемую артиллерией и патрулируемую беспилотниками линию фронта 38-месячной войны России против Украины. Легко защищенные штурмовые группы на гражданских грузовиках, вездеходах и мотоциклах, как правило, имеют еще худшие условия. Но все больше и больше российских полков передвигаются на гражданских автомобилях, поскольку потери России в боевых машинах превышают 20 000, а заводы пытаются производить новые машины достаточно быстро", - отметили в Forbes.

В издании добавляют, что такие условия свидетельствуют о том, что российская армия со временем все хуже готовится к большому наступлению, а также плохо подготовлена к любому локальному прорыву в результате успешного штурма.

"То, что когда-то было одной из крупнейших механизированных армий мира, демеханизируется быстрыми темпами", - подытожили в Forbes.

Уничтожение российской техники и оккупантов - последние новости

Как писал УНИАН, ВСУ сравняли с землей бункер с офицерами РФ. Отмечается, что в результате этого удара погибло около 30 российских военных из командного состава. Такой удар на Херсонщине является уже вторым за последнее время.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как ВСУ дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3. По его словам, стоимость самолета составляет 100 миллионов долларов.

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