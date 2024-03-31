Оккупанты понимают, что эту логистическую цепь они могут потерять.

Россияне продолжают восстанавливать железную дорогу в районе Донецка, которая должна компенсировать Крымский мост. Таким образом оккупанты и расширяют свою логистику, и готовят план "Б".

"План "Б" тоже есть, то есть они не исключают, что мы Крымский мост все же окончательно добьем. Надо не забывать, что мы уже на самом деле очень серьезно его повредили. Он стоит, внешне выглядит, что он целый", - сказал военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире 24 канала.

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Но, по словам Дикого, пропускная способность моста уменьшена в разы, и это отражается на логистике врага. Оккупанты очень осторожно им пользовались, в первую очередь его железной дорогой.

"Именно большими десантными кораблями Россия в определенной степени компенсировала Крымский мост... Они их начали гонять в качестве грузовых паромов", - пояснил он.

Однако, как отметил эксперт, и большие десантные корабли украинские защитники успешно уничтожают и повреждают. Так, потоплена или выведена из строя значительная часть кораблей Черноморского флота. Поэтому, по его словам, россияне понимают, что и эту логистическую цепь они могут потерять.

"Поэтому план "Б" имеется, но мне кажется, что он в первую очередь не про Крымский мост, а про их группировку в Донецкой и Запорожской областях. Нынешние железнодорожные линии проходят очень близко к линии фронта. Мы можем их доставать, практически любую. А россияне очень полагаются на железную дорогу в своей военной логистике. Это, кстати, одна из причин, почему они пытаются наступать на Купянск. Станция Купянск-Узловой - это для них очень важно, поскольку им нужна возможность как можно ближе к фронту подвозить все по железной дороге. Мне кажется, что эта резервная железная дорога, которую они интенсивно строят - это в первую очередь, вместо той железной дороги, которую мы сейчас простреливаем. Это им нужна железная дорога для оперативного снабжения войск на юге Донецкой и Запорожской областей", - пояснил Дикий.

Когда уничтожат Крымский мост

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов не сомневается, что Крымский мост в 2024 году будет "снова обрушен".

Для этого необходимо разрушить опору. Чтобы сделать это надо огромное количество взрывчатки. Или чтобы несколько морских дронов с объемом в 850 кг (MAGURA V5, Sea baby) одновременно врезались в эту опору. Без нее восстановление моста станет невозможным.

Говоря об оружии, которое также успешно может атаковать мост, Жданов назвал ракеты Storm Shadow, SCALP и ATACMS.

Бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявлял, что уничтожение Крымского моста станет унижением для Путина и повлечет серьезные проблемы для оккупантов.

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