Министр отметил, что ситуация с Авдеевкой вынесла украинской армии несколько важных уроков.

Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал выход украинских сил из Авдеевки Донецкой области.

Как написал Умеров в своем Facebook-аккаунте, украинская армия вынесла уроки по Авдеевке. Команда Минобороны работает над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась на любом другом направлении фронта.

"Нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы, нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов, нужны артиллерийские снаряды. Работаем над этим постоянно. Фортификации - строим и усиливаем. Решение беречь людей - правильное. Авдеевку - вернем", - написал Умеров.

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Что происходит в Авдеевке

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о вывод наших подразделений из Авдеевки. Решение было принято "во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих".

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий прокомментировал выход украинских подразделений из Авдеевки, отметив, что Третья отдельная штурмовая бригада достойно сражалась с врагом, который преобладал и количественно, и в вооружении.

По данным британской разведки, во время битвы за Авдеевку Россия потеряла не менее 400 танков, боевых машин пехоты и другой тяжелой техники, а также, предположительно, тысячи личного состава.

В Третьей штурмовые заявили, процесс выхода украинских сил из Авдеевки Донецкой области продолжается и сейчас. Решение об уходе было логичным и правильным.

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