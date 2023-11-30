Нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава россиян.

Украинская авиация и ракетные войска "минуснули" очередные пункты управления и технику российских оккупантов со складами.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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В Генштабе отмечают, что оккупанты продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, в частности вчера нанесли удар управляемой ракетой Х-31 и 2 зенитными ракетами С-300. Кроме того, сегодня ночью, захватчики снова нанесли удар по нашему государству, применив 8 зенитных управляемых ракет С-300 и 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашими защитниками уничтожено 14 ударных БпЛА.

"Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, трехэтажный жилой дом в городе Мирноград Донецкой области и другая гражданская инфраструктура", - сообщил Генштаб.

В сводке указано, что в целом враг нанес за сутки 11 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки, 29 ноября, ликвидировали еще 1180 российских оккупантов. Таким образом, как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро потери Российской Федерации в войне против Украины составляют ориентировочно 328 760 человек.

Также уничтожены за прошедшие сутки десятки ББМ, танков, БПЛА и автотехники врага.

На юге ВСУ уничтожили вражескую огневую установку стоимостью $40 миллионов. Как отмечалось, оккупанты увеличили активность на Таврическом направлении.

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