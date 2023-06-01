Предварительно, в результате атаки погибли три человека, из которых двое – дети.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что во время атаки по Киеву в ночь на 1 июня 2023 года, в результате которой погибли двое детей, россияне, вероятно, применили крылатые ракеты баллистического типа. Все обнаруженные цели были сбиты средствами ПВО.

"Первый день лета. День защиты детей. А рашисты совершают очередное нападение на столицу и снова убивают! Убивают украинских детей. Эта атака связана с применением агрессором, вероятно, оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты на Киев полетели не с самолетов. Предварительно, это были крылатые ракеты и баллистического типа (окончательно количество и тип оружия определят Воздушные силы). По имеющейся информации, все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. К сожалению, от падения обломков есть жертвы и разрушения", – приводит его слова пресс-служба КМВА в Telegram.

По словам главы администрации, в Деснянском районе столицы обломки упали на поликлинику и на прилегающий многоэтажный дом. Вследствие этого, предварительно, 3 человека погибли, еще до 10 получили ранения.

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"Самое страшное, что среди погибших – двое детей", – подчеркнул Попко.

В то же время в Днепровском районе обломками поврежден жилой дом, зафиксировано возгорание припаркованных авто, падение обломков на проезжую часть.

"Есть пострадавшие. Всем оказана медицинская помощь. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", – добавил начальник КМВА.

Атака РФ на Киев 1 июня

В ночь на 1 июня россияне атаковали Киев ракетами. В столице раздавались взрывы, сообщалось о работе ПВО по вражеским целям.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территории Деснянского и Днепровского районов упали обломки. Повреждена поликлиника и многоэтажка в Деснянском районе.

Впоследствии появилась информация о трех погибших. Среди жертв российского удара – двое детей. Отмечалось, что в Деснянском и Днепровском районах ранения получили 14 человек. 9 из них госпитализировали, еще 5 получили медицинскую помощь на месте.

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