В ТКГ изначально заявили, что военнослужащий в состоянии алкогольно опьянения перешел на оккупированную территорию.

Украинский военный, тело которого накануне передали боевики, был задушен.

Об этом пишет "Цензор.НЕТ", публикуя результаты проведения судебно-медицинской экспертизы.

Основной причиной смерти бойца указна асфиксия, категория смерти - насильственная. Судмедэксперт также описал, что на теле военнослужащего обнаружены многочисленные синяки и ссадины.

Накануне украинская сторона в ТКГ опубликовала сообщение, в котором сообщила, что военнослужащий "14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации". Позже информация об алкоголе и наркотиках была удалена.

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Автор: Юрий Годован