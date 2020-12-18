Украинский военный, тело которого накануне передали боевики, был задушен.
Об этом пишет "Цензор.НЕТ", публикуя результаты проведения судебно-медицинской экспертизы.
Основной причиной смерти бойца указна асфиксия, категория смерти - насильственная. Судмедэксперт также описал, что на теле военнослужащего обнаружены многочисленные синяки и ссадины.
Накануне украинская сторона в ТКГ опубликовала сообщение, в котором сообщила, что военнослужащий "14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации". Позже информация об алкоголе и наркотиках была удалена.
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