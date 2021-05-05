Украинского бойца ранили на Донбассе 5 мая / фото УНИАН
Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение из-за вражеского обстрела боевиков на Донбассе 5 мая.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.
"5 мая в районе ответственности ОТГ "Север" в результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил осколочное ранение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что бойцу ВСУ оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу, сейчас состояние его здоровья - удовлетворительное. Защитники на действия террористов открыли ответный огонь.
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