Бойцу ВСУ оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение из-за вражеского обстрела боевиков на Донбассе 5 мая.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

"5 мая в районе ответственности ОТГ "Север" в результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил осколочное ранение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что бойцу ВСУ оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу, сейчас состояние его здоровья - удовлетворительное. Защитники на действия террористов открыли ответный огонь.

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Автор: Олег Давыгора