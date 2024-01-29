Сейчас, в частности, проходят обучение за рубежом экипажи следующих двух минных тральщиков класса Alkmaar.

Уже сегодня происходит подготовка украинских моряков за рубежом, где они осваивают технику стран НАТО.

Об этом сказал спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

При этом подчеркнул, что освоение новых единиц техники это процесс не быстрый – нужно обучить личный состав, они должны пройти соответствующую индивидуальную подготовку по своему направлению деятельности, а затем - групповую подготовку, а после этого, экипаж еще какой-то промежуток времени должен служить на корабле, чтобы пройти боевое заделывание. "Если танк это 3-4 человека, то корабль это сотни людей и соответственно им нужно больше времени для того, что освоить новый образец вооружения, и, во вторых, начать работать в команде, чтобы овладеть всем", - добавил Плетенчук.

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По его словам, украинские моряки, уже сегодня проходящие обучение за рубежом, в частности, экипажи противоминных кораблей, которые находятся, например в Великобритании уже несут службу на этих кораблях, адаптируются к условиям несения службы. "Не надо забывать, что служба на кораблях НАТО организована по-другому, а не так как мы привыкли. В странах НАТО, когда новая единица выходит на флот, экипаж который попадает на его борт еще минимум год должен на него прослужить без боевого применения", - подчеркнул Плетенчук.

Он рассказал, что также сейчас учатся за рубежом экипажи следующих двух минных тральщиков класса Alkmaar и их должны обучать именно те страны, которые эксплуатируют корабли, имеющие соответствующий опыт, материально - техническую базу. Плетенчук сообщил, что к обучению моряков привлечена Великобритания, как наш партнер именно по подготовке корабельного состава, а также военнослужащие ВМС Украины учатся во многих европейских странах.

"Не следует забывать, что флот это не только моряки, а это и морская пехота, разнообразные специалисты. Их обучают в нескольких странах Европы", - сказал Плетенчук.

На вопрос получит ли Украина от Великобритании до конца войны, в частности, фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster, Плетенчук отметил, что этот вопрос "лежит в политической плоскости" и это не его компетеция. "И такие решения принимаются на межгосударственном уровне", - добавил он.

Украинский флот - последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа сказал в интервью телеканалу Sky News, что украинский военно-морской флот в Черном море "с радостью бы принял" новые корабли. Речь идет о военных судах-фрегатах HMS Argyll и HMS Westminster, которые Великобритания вынуждена вывести из эксплуатации из-за нехватки моряков для их обслуживания.

Неижпапа отметил, что ВМС нужны боевые корабли, потому что без них нет флота.

Великобритания совместно с Норвегией намерены возглавить морскую коалицию для укрепления обороноспособности Украины в Черном море. В рамках этой инициативы поддержка будет долгосрочной и поможет Киеву трансформировать свои военно-морские силы, сделав их более совместимыми с западными союзниками. Британия пообещала отдать Украине два противоминных корабля класса Sandown, а также еще более 40 других транспортных средств - транспортные средства-амфибии Viking и рейдовые суда.

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