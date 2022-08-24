В областной военной администрации призвали не игнорировать воздушные тревоги.

Украинские защитники уничтожили очередную воздушную цель противника. Речь о крылатой ракете, которую запустили оккупанты для удара по нашей стране.

Соответствующей информацией поделился глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Слава нашим ВСУ! Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасщиной вражескую ракету. Не публикуйте фото или видео! Не подвергайте всех повторным атакам по локациям! И обязательно берегитесь во время воздушных тревог!", — написал Табурец в официальном Telegram-канале.

Напомним, прошлой ночью оккупанты обстреляли Запорожье, Харьков и Днепропетровскую область. В результате бомбардировок последней двое гражданских получили ранения. А согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения России украинские защитники сбили 196 крылатых ракет.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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