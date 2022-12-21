Враг пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя о ситуации с российским вторжением по состоянию на вечер сегодняшнего дня.

Отмечается, что враг также пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

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"Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах", - говорится в сообщении Генштаба.

Война в Украине: ситуация под Бахмутом

Как сообщал УНИАН, 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных вблизи Бахмута. Президент призвал украинцев поддерживать защитников Бахмута и других украинских городов, где происходят самые жестокие бои против российских оккупантов.

Потери России в Украине по состоянию на среду, 21 декабря, почти достигли отметки в 100 тысяч человек, за сутки ликвидировали 510 врагов.

Российские оккупанты, вероятно, закрепились в восточных промышленных районах Бахмута и иногда выдвигаются в жилые кварталы. Однако уличные бои не подходят для наемников ЧВК "Вагнера" и мобилизованных военнослужащих РФ. В разведке Британии объяснили для эффективного ведения таких сражений требовался высокий уровень навыков и качественное командование младшего звена.

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