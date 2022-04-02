Российскую технику отобрали у врага во время боев на киевском направлении.

Украинские военные отбуксировали в тыл трофейный плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ и самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии Украины.

"На киевском направлении во время боев одно из подразделений Национальной гвардии Украины получило трофейную русскую технику САУ 2С-3 и МТ-ЛБ. Украинские защитники уже отбуксировали их в тыл. Конечно, не стали копировать украинских фермеров, которые делают это на тракторе, а применили свою технику", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии добавили, что после незначительного ремонта трофейная техника усилит подразделение, которое воюет на этом направлении.

Ранее сообщалось, что украинские воины на двух танках разгромили батальон российских десантников в Запорожской области.

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