В МВД подчеркнули, что все вражеское оружие на территории Украины будет уничтожено.

В Харьковской области уничтожено средство противовоздушной обороны российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

"На Харьковщине во время аэроразведки пограничники совместно с Силами обороны Украины увидели средство ПВО оккупантов. Защитники Украины метко попали в цель и уничтожили российскую технику", - говорится в заметке.

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Как отмечают в министерстве, таким образом будет уничтожено все вражеское оружие на территории Украины и каждый оккупант поплатится за ужасы, которые приходится переживать украинцам.

Как сообщал УНИАН, 26 августа стало известно, что на случай ухудшения ситуации на фронте готовится обязательная эвакуация еще из трех областей. Хотя обязательная эвакуация объявлена только в Донецкой области ее готовят в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

В то же время председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что российские оккупационные войска продолжают попытка прорвать позиции Сил обороны в Харьковской области.

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